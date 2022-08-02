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Официальная хроника
2 августа 2022  16:12

В Татарстане назначен новый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ

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Новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан назначен Мазит Салихов, соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Занимавший ранее эту должность Рафар Шакиров 1 августа покинул пост и возглавил Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре.

Мазит Салихов ранее был руководитель Исполкома Альметьевского муниципального района, затем – главой района, а также работал директором ГАУ «УГЭЦ РТ», сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

 

#Назначение
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