news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 25 июня 2023 11:05

В Татарстане нашли живым пропавшего рыбака, которого искали пять дней

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Татарстане найден живым 23-летний мужчина, который пропал в минувший четверг недалеко от Челнов, сообщает «Лиза Алерт».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 20 числа парень уехал рыбачить в Мамадыш, в районе часов 15 сообщил родным, что собирается домой, но до дома не добрался.

Его «Ладу» нашли недалеко от Челнов, машина была помята, но владельца рядом не было.

#поиски человека
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное