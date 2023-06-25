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В Татарстане нашли живым пропавшего рыбака, которого искали пять дней
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В Татарстане найден живым 23-летний мужчина, который пропал в минувший четверг недалеко от Челнов, сообщает «Лиза Алерт».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 20 числа парень уехал рыбачить в Мамадыш, в районе часов 15 сообщил родным, что собирается домой, но до дома не добрался.
Его «Ладу» нашли недалеко от Челнов, машина была помята, но владельца рядом не было.
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