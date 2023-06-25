В Татарстане нашли живым пропавшего рыбака, которого искали пять дней

В Татарстане найден живым 23-летний мужчина, который пропал в минувший четверг недалеко от Челнов, сообщает «Лиза Алерт».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 20 числа парень уехал рыбачить в Мамадыш, в районе часов 15 сообщил родным, что собирается домой, но до дома не добрался.

Его «Ладу» нашли недалеко от Челнов, машина была помята, но владельца рядом не было.