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Руc Тат
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Происшествия 22 июня 2023 13:14

В Татарстане ищут мужчину, который пропал на рыбалке

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Волонтеры и полицейские ищут 23-летнего мужчину, который пропал недалеко от Челнов, сообщает «Лиза Алерт».

20 числа парень уехал рыбачить в Мамадыш, в районе часов 15 сообщил родным, что собирается домой, но до дома не добрался.

Его «Ладу» нашли недалеко от Челнов, машина была помята, но владельца рядом не было.

Молодой человек ростом 198 сантиметров, худощавый, темноволосый и голубоглазый.

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните по номерам телефонов: 89178698364, инфорг добровольческого отряда «Орел Татарстан»: Айгуль 89053732135 Руководитель ПСО: Альбина 89172604743.

#пропал человек
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