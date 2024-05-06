В Татарстане насчитывается более 316 тыс. самозанятых

На данный момент в Татарстане насчитывается свыше 316 тыс. самозанятых. Об этом рассказала заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова, комментируя восстребованность бесплатных торговых мест у плательщиков налога на профессиональный доход, сообщает пресс-служба ведомства.

«Регион в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“ активно поддерживает начинающих предпринимателей, и организации бесплатных мест сбыта продукции — одна из самых востребованных у татарстанских самозанятых мер поддержки», — подчеркнула замминистра.

Ярмарка продукции самозанятых «Я и есть Татарстан» состоится в республике с 24 по 26 мая, ее приурочат ко Дню российского предпринимательства.

Бренд «Я и есть Татарстан» появился в 2020 году в ходе летней ярмарки самозанятых, напомнила в связи с этим замминистра. Бренд призван демонстрировать национальную идентичность и свидетельствовать, что каждый самозанятый вносит весомый вклад в развитие республики.

Участие в ярмарке является бесплатным. На ней у самозанятых будет возможность найти новых покупателей, наладить связи с коллегами и приобрести опыт продаж.

Стать участниками мероприятия смогут плательщики налога на профессиональный доход, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Татарстан. Для этого потребуется подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ

Мероприятие организует центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики РТ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Проконсультироваться по вопросам участия в ярмарках и узнать подробнее о других мерах поддержки можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: 8 (843) 524-90-90.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по общему числу самозанятых Татарстан занимает первое место по Приволжскому федеральному округу.