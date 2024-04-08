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С начала года в Татарстане зарегистрировались еще 16 тыс. самозанятых
С января по март 2024 год в Татарстане зарегистрировались еще 16,4 тысячи самозанятых. Таким образом, за три месяца их число увеличилось на 5,4%, до 322,6 тысячи, за год — на 30%, или почти 74 тысячи человек, сообщает РБК.
По общему числу жителей, воспользовавшихся этим налоговым режимом, Татарстан занимает первое место по Приволжскому федеральному округу. Здесь находится почти пятая часть всех самозанятых ПФО — 19,4%. По округу их насчитывается 1,66 млн человек, сообщает Федеральная налоговая служба.
Большинство самозанятых татарстанцев — 309,7 тысячи — это физические лица. Еще 12,9 тысячи — индивидуальные предприниматели.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что число самозанятых казанцев выросло более чем на 27 тыс. человек, или 33,7%.
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