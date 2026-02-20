news_header_top
Общество 20 февраля 2026 14:08

В Татарстане напомнили о сроках получения больничных после увольнения

Фото: © «Татар-информ»

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается людям, работающим по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера. Также пособие выплачивается в случае, если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней после увольнения. Об этом в интервью «Татар-информу» напомнил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Больничный лист выдается в случае заболевания или травмы самого работника, при необходимости ухода за больным членом семьи, при карантине, протезировании в стационаре, долечивании в санатории после стационара, в связи с беременностью и родами», – рассказал он.

Больничный лист оформляется в электронном виде. Программное обеспечение СФР автоматически оповещает работодателя об открытии, продлении и закрытии листка нетрудоспособности. Номер электронного листка нетрудоспособности можно уточнить в медицинской организации или в личном кабинете на портале госуслуг.

Подробнее о больничных выплатах на взрослых и детей читайте в материале «Татар-информа».

