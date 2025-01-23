В Татарстане накрыли четыре группы теневых банкиров, которые занимались обналом

За 2024 год полицейские Татарстана накрыли четыре ОПГ теневых банкиров. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства внутренних дел РТ рассказал глава ведомства Дамир Сатретдинов.

«Пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, занимавшихся сбытом поддельных денежных купюр, незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств», – сообщил он.

Министр также рассказал, что в декабре прошлого года задержали группу из более чем 40 человек за незаконные банковские операции через нелегальный сервис обработки платежей. Было заведено уголовное дело о незаконных денежных переводах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что всего в 2024 году в Татарстане выявлено 2118 преступлений экономической направленности. Общая сумма ущерба составила 4,2 миллиарда рублей. Практически вся она обеспечена возмещением, отметил Сатретдинов.

На заседании коллегии МВД по РТ также присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а также руководители государственных структур, надзорных органов, члены коллегии МВД по РТ, руководители структурных подразделений МВД по РТ, начальники территориальных ОВД.