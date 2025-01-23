За 2024 год в Татарстане произошло свыше 32 тысяч IT-преступлений

В 2024 году в Татарстане зарегистрировали больше 32 тысяч преступлений в сфере IT. Об этом сообщили сегодня на расширенной коллегии МВД по Республике Татарстан.

«Сегодня наши граждане наиболее часто становятся жертвами преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, теряя последний деньги и влезая в долги», – отметил министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов.

По данным ведомства, всего в прошлом году в Татарстане выявили 2118 преступлений экономической направленности. Большинство относится к категории тяжких.

На заседании коллегии МВД по РТ также участвовали Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а также руководители государственных структур, надзорных органов, члены коллегии МВД по РТ, руководители структурных подразделений МВД по РТ, начальники территориальных ОВД.