В Татарстане начнутся ходовые испытания первого судна на водороде

В мае 2024 года в Татарстане начнутся ходовые испытания судна на водородном топливе. Приступить к ним планирует судостроительная корпорация «Ак Барс», сообщает РИА Новости.

«Работа по строительству первого в России инновационного судна с энергетической установкой, работающей на водородном топливе, ведется в соответствии с контрактными сроками», — заявили агентству в компании.

Ожидается, что заказчик получит судно уже в этом году. Помимо этого, в 2024-м компания поставит заказчикам судно проекта CNF22, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, а также два скоростных судна на подводных крыльях «Метеор-2020».

Ранее стало известно, что «Ак Барс» разрабатывает речные суда на электротяге.