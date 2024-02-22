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В Татарстане начнутся ходовые испытания первого судна на водороде
В мае 2024 года в Татарстане начнутся ходовые испытания судна на водородном топливе. Приступить к ним планирует судостроительная корпорация «Ак Барс», сообщает РИА Новости.
«Работа по строительству первого в России инновационного судна с энергетической установкой, работающей на водородном топливе, ведется в соответствии с контрактными сроками», — заявили агентству в компании.
Ожидается, что заказчик получит судно уже в этом году. Помимо этого, в 2024-м компания поставит заказчикам судно проекта CNF22, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, а также два скоростных судна на подводных крыльях «Метеор-2020».
Ранее стало известно, что «Ак Барс» разрабатывает речные суда на электротяге.
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