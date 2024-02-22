В Татарстане разрабатывают речные суда на электротяге

В Татарстане разрабатывают проект речных прогулочных судов на электротяге. Работой над ним занята судостроительная корпорация «Ак Барс», сообщает РИА Новости.

В компании заметили, что уделяют большое внимание освоению производства новых видов судов, в том числе на сжиженном природном газе. Это обусловлено тем, что с каждым годом интерес заказчиков к судам на новых видах топлива только увеличивается.

«Также ведем разработку проектов небольших речных прогулочных судов на электрической тяге. Ведется освоение новых видов судовых и корабельных систем, оборудования, изделий судового машиностроения», — перечислили изданию.

Однако основным направлением работы корпорации остаются серийные корабли и суда. В настоящее время ведется работа по 12 проектам, семь из которых — головные.

За прошлый год компания передала заказчикам 10 кораблей и судов разного назначений. Одним из главных проектов они считают старт строительства, прохождение испытаний и ввод в эксплуатацию двух «Метеоров-2020» — «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», — перешедших флоту Татарстана. Еще два таких судна были переданы ХМАО-Югре.