В Татарстане начинающих политиков учат выступать на публике

В Татарстане региональное отделение «Единой России» проводит второй очный образовательный семинар для участников федерального кадрового проекта «ПолитСтарт». К обучению присоединились кандидаты предварительного голосования, всего семинар собрал около 60 участников со всей республики.

Как сообщила первый замруководителя исполкома Татарстанского реготделения партии Светлана Гиниатуллина, темой сегодняшней встречи станут публичные выступления. «Известный татарстанский коуч Гузель Газиз раскроет секреты успешных публичных выступлений, расскажет о популярных трендах в ораторском искусстве и как захватить и удержать внимание аудитории», – рассказала Гиниатуллина.

Также для слушателей проведут мастер-класс «Путь к успеху». Участники при помощи специалистов смогут построить личную стратегию развития.

Семинар проходит в формате «вопрос-ответ», уточнила Гиниатуллина.

Для участников предварительного голосования запланировано несколько очных образовательных семинаров в рамках федерального кадрового проекта «ПолитСтарт». В ближайшее время начинающие политики смогут принять участие в очередном образовательном семинаре. Он будет посвящен работе в социальных сетях.

«ПолитСтарт» – традиционный кадровый проект партии по привлечению, подготовке и сопровождению новых депутатов от «Единой России». Наставниками проекта выступают известные политтехнологи и политконсультанты, уточнили в региональном отделении партии. В 2024 году проект реализуется в 38 субъектах Российской Федерации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан попал в число лидеров по количеству участников «ПолитСтарта».