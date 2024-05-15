Татарстан попал в число лидеров по количеству участников «ПолитСтарта»

Участниками кадрового проекта «ПолитСтарт» по всей стране стали около 3,3 тысячи кандидатов предварительного голосования «Единой России». Партия запустила проект для новичков в политике – тех, кто впервые идет на выборы. Лидерами по абсолютному количеству зарегистрированных участников «ПолитСтарта» стали Московская, Челябинская и Самарская области и Республика Татарстан. Со слушателями образовательного курса работают ведущие политконсультанты и социологи, другие эксперты в электоральной сфере и представители партии.

«В Татарстане в “ПолитСтарте” зарегистрировался 281 человек. Это участники СВО, депутаты представительных органов муниципальных образований, лидеры общественных организаций, активисты республиканских проектов. Завтра для них реготделение партии проведет первый образовательный семинар. В рамках федерального кадрового проекта “ПолитСтарт” с будущими политиками встретится председатель думского комитета по контролю, депутат Госдумы от Республики Татарстан Олег Морозов», – рассказала председатель оргкомитета Татарстанского реготделения партии по проведению предварительного голосования, секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина.

Впереди у слушателей «ПолитСтарта» выборы в рамках предварительного голосования «Единой России», которое стартует 20 мая. В этом году партия проводит процедуру отбора кандидатов в 15-й раз. По всей стране зарегистрированы почти 22 тысячи участников. Как сообщила Лилия Маврина, в Татарстане в электронном предварительном голосовании примут участие 312 кандидатов. Из них: по одномандатным избирательным округам – 132, по единому избирательному округу – 180.

В России на предварительное голосование по выборам в заксобрания и административные центры, а также довыборам в Госдуму зарегистрированы более 6800 кандидатов. Только 15% из них – действующие депутаты, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

«Конкурс составляет 5,7 человека на место. В этом году мы ожидаем большое обновление депутатского корпуса “Единой России” в регионах, где проходят выборы. И оно точно будет больше, чем в аналогичном цикле пять лет назад. В числе кандидатов предварительного голосования очень много новых лиц. Выросло число женщин-кандидатов – почти 42%, треть кандидатов – молодые люди в возрасте до 35 лет», – отметил он.

Сергей Перминов также рассказал, что 210 участников СВО зарегистрированы на предварительное голосование на разные уровни выборов. Больше всего таких кандидатов в Севастополе, Республике Алтай, Крыму, Тыве и Тверской области. В Татарстане зарегистрировано девять участников спецоперации.

«В этом году для участников СВО мы изменили правила участия в процедуре. Им стало проще подавать документы на предварительное голосование, не нужно создавать и публиковать специальный видеоконтент. И самое главное – по итогам они получат плюс 25% голосов к результату», – напомнил замсекретаря Генсовета и добавил, что участников СВО также на протяжении всей процедуры и в случае победы в ней на последующих этапах избирательной кампании будут сопровождать наставники и оказывать необходимую поддержку.

В России около половины зарегистрированных на предварительное голосование кандидатов – беспартийные. Из них 30% – представители социальной сферы: медики, педагоги, работники культуры и сферы соцзащиты. Около трети кандидатов – предприниматели, 13% представляют муниципальное и госуправление, 6% – общественники.

В Татарстане, по словам Лилии Мавриной из 312 заявившихся, 68% – члены «Единой России», 19% – сторонники партии, 13% – беспартийные.

«В эти дни продолжается регистрация избирателей на сайте PG.ER.RU. В электронном голосовании могут принять участие все желающие жители Татарстана, выбрав кандидата, которому они доверяют», – пояснила председатель оргкомитета реготделения партии по проведению предварительного голосования. – «По состоянию на 15 мая в республике зарегистрировано более 125 тысяч избирателей».

Выборы кандидатов состоятся путем рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. На 29 мая запланировано подведение итогов предварительного голосования «Единой России».

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний. Это, в том числе, довыборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 19 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 3 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Татарстанцам 8 сентября предстоит избрать новый состав парламента.