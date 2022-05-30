В Татарстане началась работа по созданию третьей очереди промпарка «Нижнекамск»

По поручению руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района Рамиля Муллина начата работа по созданию третьей очереди промышленного парка «Нижнекамск». Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель промпарка Константин Пучкин.

По предварительным подсчетам, третья очередь сможет разместить до 12 компаний-резидентов с объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей и созданием 300 новых рабочих мест. Предварительные сроки реализации — 2023–2025 года.

Резидентами промышленного парка «Нижнекамск» могут стать предприятия, зарегистрированные на территории Нижнекамского района и не имеющие задолженностей по налогам и сборам, которые планируют реализовать свой инвестиционный проект в течении максимум двух лет. Статус резидента утверждается на заседании инвестиционного совета при главе Нижнекамского района.

«Промышленный парк „Нижнекамск“ — это муниципальный промпарк типа greenfield площадью 53,3 гектара, на которых располагается 16 резидентов, шесть из которых уже запустили свое производство. По итогам 2021 года в парк вложено 1,9 млрд рублей и создано 225 рабочих мест. Объем налоговых отчислений по итогам 2021 года составил 54 млн рублей», — сообщил докладчик.