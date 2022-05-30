В Нижнекамске запущено единственное в Татарстане производство 3D-ограждений

На территории промпарка «Нижнекамск» заработало шестое по счету предприятие — «Восток Волга Сталь», занимающееся изготовлением 3D-ограждений. На сегодняшний день это единственное такое производство на территории Республики Татарстан. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель промышленного парка «Нижнекамск» Константин Пучкин.

«Инвесторами пока начата работа с предприятиями по ограждению территорий. Надеемся, что заборы нашего, местного производства мы сможем увидеть и на территории города, при ограждении садиков, школ и дворов. Объем осуществленных инвестиций составил 80 млн рублей. Трудоустроены десять человек», — рассказал докладчик.

Муниципальной промышленный парк «Нижнекамск» был открыт в 2017 году при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова. Главная цель — создание благоприятных условий для развития обрабатывающих отраслей экономики, стимулирования открытия новых предприятий и запуска производств новых видов продукции.

Для размещения промпарка была выделена территория в промышленной зоне, находящаяся в непосредственной близости с крупными производственными предприятиями. До нее легко добраться на городском транспорте.

Площадь первой очереди промпарка составляет 20 гектаров. Фонд развития моногородов и бюджет РТ выделили 378 млн рублей, на эти средства построена и введена в эксплуатацию вся необходимая инфраструктура. Предприятия-резиденты полностью обеспечены водоснабжением, водоотведением, дорогами, канализацией, газом и электроэнергией по льготным тарифам подключения.

На площадке первой очереди парка располагается десять резидентов, которые запускают новые разноотраслевые производства и создают рабочие места. По итогам 2021 года объем инвестиций превысил 600 млн рублей, создано 181 рабочее место.