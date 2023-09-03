В Татарстане начался сезон охоты на пернатую дичь

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

С 2 сентября в Татарстане открылся сезон охоты на пернатую дичь, который продлится до 5 декабря. Об этом напомнили в Госкомитете по биоресурсам.

«Часы и дни покоя на территории республики отсутствуют», – сказано в сообщении.

Согласно правилам, к видам пернатой дичи относится болотно-луговая (дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш), а также водоплавающая (гуси, утки и лысуха), степная и полевая (перепел, голуби, горлицы и серая куропатка) и боровая птица (вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик).

При этом охота запрещена на улита большой, кроншнепа большого, веретенника большого, клинтуха, горлицу обыкновенную (они занесены в Красную книгу республики), хрустана, кроншнепа большого, пискульку и гуся серого (входят в Красную книгу России).

Также в этот день началась охота на боровую дичь – она продлится до 5 января будущего года.