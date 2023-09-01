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В Татарстане откроется прием заявлений на охоту на пушных зверей
С 5 сентября татарстанские охотники могут подать заявления на добычу пушных зверей в общедоступных угодьях. Об этом предупреждает Госкомитет РТ по биоресурсам.
Получить разрешение можно в МФЦ вне зависимости от района планируемой охоты. Заявителю необходимо предоставить заявление, оригиналы паспорта и охотничьего билета, квитанцию об оплате госпошлины и, если охота будет вестись на бобра либо куницу, квитанцию об уплате сбора за пользование объектами животного мира.
Сезон охоты на пушных зверей пройдет в несколько этапов:
— на лисицу — с 15 сентября по 29 февраля;
— на зайца-русака — с 15 сентября по 29 февраля;
— на бобра — с 1 октября по 29 февраля;
— на куницу — с 15 октября по 29 февраля.
Норма добычи охотничьих ресурсов, а также пропускная способность угодий указаны на сайте госкомитета.
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