В Татарстане начался сбор гушр-садаки для малоимущих

В Татарстане по инициативе Духовного управления мусульман РТ началась кампания по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся продуктами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

Акция по сбору продуктов для малоимущих проводится во всех мухтасибатах Татарстана начиная с 2017 года. Днем гушра по традиции становится последняя суббота сентября, которая в этом году приходится на 24-е число.

Каждый желающий может отдать часть своего урожая, собранного в подсобном хозяйстве, в центральную мечеть города или района. В мечетях принимают овощи и фрукты: картофель, капуста, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы и другие. Потом собранное будет организованно передано малоимущим.

Кроме того, сбором гушр-садаки занимается Благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ. Организация передает продукты благотворительным организациям, социальным учреждениям, мусульманским учебных заведениям и напрямую нуждающимся семьям.

Желающим принять участие в благотворительной кампании или получить продовольственную помощь в ее рамках следует звонить по телефону: 8 (843) 225-33-22. По нему же можно обратиться для включения в реестр нуждающихся (потребуется предъявить справку о доходах).

До революции сбор гушр-садаки у татар-мусульман был обычной практикой. Возрождение этой традиции началось по инициативе главного казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева и погибшего в 2012 году религиозного и общественного деятеля Валиуллы хазрата Якупова.

В итоге мухтасибаты Татарстана в 2017 году передали малоимущим 160 тонн овощей и фруктов, в 2018 году — 600 тонн, в 2019-м — 1109,5 тонны, в 2020-м — примерно 1000 тонн, в 2021-м — 577,33 тонны. Снижение в прошлом году было обусловлено последствиями жары и засухи.

Гушр — это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая. На обязательство выплаты гушр-садаки указывает 267-й аят суры «Корова».