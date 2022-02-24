Сельское хозяйство Татарстана из-за засухи недополучило 47 млрд рублей

В Татарстане из-за аномальной погоды в прошлом году производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 47 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода.

«Разрыв в 47 млрд рублей — это недополученные ресурсы, которые могли пойти на дальнейшее развитие отрасли», — сказал докладчик.

Зяббаров упомянул, что прошлый год для аграриев выдался крайне непростым. Из-за жары и засухи режим чрезвычайной ситуации был введен в 42 районах республики.

«Благодаря созданному ранее запасу прочности стоимость валовой продукции по всем категориям составила 237,2 млрд рублей, индекс производства — 80,1%. Хотя это первый показатель среди ПФО, но уже седьмой среди регионов России», — подчеркнул министр.

Глава Минсельхозпрода уточнил, что по плану Татарстан должен был произвести в 2021 году сельхозпродукции на сумму не менее 284 млрд рублей.