В Татарстане начался прием заявок на однопроцентный заем для предпринимателей

Однопроцентный микрозаем могут получить с 1 ноября предприниматели Татарстана. Заем в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей будет выдаваться на любые обоснованные заемщиками цели под 1% годовых при условии сохранения 90% численности рабочих мест.

Срок предоставления составляет от трех месяцев до двух лет. Предусмотрен льготный период погашения — оно начнется через полгода. И это только одна из мер поддержки, которая оказывается бизнесу во время действующих сейчас жестких антиковидных ограничений.

Новые меры поддержки рассчитаны на все сферы и помогут снять наиболее острые проблемы, полагают в пресс-службе бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева. По словам представителя пресс-службы, бизнес положительно оценил решение руководства республики не вводить полный локдаун.

Предоставление возможности не останавливать работу предприятий и избежать риска потери коллектива и товарного запаса отметила и исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров республики Галина Шарафутдинова.

Собеседница агентства также напомнила ИА «Татар-информ», что в прошлом году существенную поддержку бизнесу оказала программа «ФОТ 3.0». «Она позволила сохранить коллективы. Также помогли субсидии на дезинфицирующие средства, субсидии агрегаторам доставки. В этом году большую помощь окажут безвозмездные гранты», — считает Шарафутдинова.

Ранее Правительство РФ и руководство Татарстана приняли комплекс мер по оказанию поддержки бизнесу из-за потерь, вызванных жесткими ограничительными антиковидными мерами и нерабочей неделей.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией. Накануне в стране зафиксирован новый суточный максимум случаев заражения.