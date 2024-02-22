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Политика 22 февраля 2024 18:49

В Татарстане началось изготовление бюллетеней для голосования на выборах Президента

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Центральная избирательная комиссия Татарстана запустила процесс изготовления бюллетеней для голосования на выборах Президента России, которые пройдут в марте 2024 года. 1 марта листы начнут передавать в доставку в районы республики, такое решение было принято на 39-м заседании ЦИК РТ.

«Бюллетени будут напечатаны на двух государственных языках – русском и татарском. На бумаге будет нанесена защитная сетка зеленого цвета», – рассказали в Центризбиркоме республики.

Отмечается, что сведения о кандидатах будут занимать равные площади избирательного бюллетеня – таким образом соблюдается главный принцип избирательной системы – равные возможности для всех кандидатов.

Напечатанные бюллетени в города и районы республики будут доставлять в сопровождении вооруженной охраны: сначала их привезут в территориальные, а затем в участковые избирательные комиссии.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

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#выборы президента-2024
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