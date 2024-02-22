Татарстанский избирком получит бюллетени для голосования на выборах Президента РФ 1 марта

Передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента России Центральной избирательной комиссии Татарстана состоится 1 марта этого года в 9 часов утра. Соответствующее решение утвердили сегодня на заседании ЦИК РТ.

Передача состоится в здании «Идел-Пресс» по адресу: Декабристов, 2. Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев во время обсуждения также отметил, что изначально передача должна была состояться на час позже.

«У нас выстроился финальный график объезда муниципальных участков и на 1 марта запланировали Лаишево, поэтому решили сдвинуть на час, в чем нет ничего страшного», – отметил Кондратьев.

Он также напомнил, что с 17 февраля ЦИК РТ приступил к адресному оповещению избирателей о ходе кампании по выборам Президента России. Почти 10 тыс. обходчиков начали ходить по домам, чтобы рассказать о всех возможностях, которые существуют во время голосования.

На сегодняшний день обходчики посетили свыше 360 тыс. домохозяйств. При этом свыше 75% жителей открыли двери, и только чуть более 1% побоялись или сомневались открывать дверь. «Мы предполагали, что будет больший процент тех, кто не откроет», – подчеркнул Кондратьев.

В заключение Кондратьев поздравил всех с наступающим праздником – с Днем защитника Отечества. «Желаю всем удачи и реализации кампаний по выборам Президента России», – сказал он.

Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).