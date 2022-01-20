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Здоровье
20 января 2022  13:42
Эвелина Киселёва

В Татарстан детская вакцина от Covid-19 придет до конца января

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Татарстан ждет поставку детской вакцины «Спутник M» в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в ДРКБ рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Началась поставка в регионы Российской Федерации детской вакцины против новой коронавирусной инфекции. По предварительной информации, в ближайшее время она поступит в республику Татарстан», – подчеркнул спикер. 

Главный эпидемиолог отметил, что, по данным Минздрава России, вакцина придет в Татарстан до конца января. 

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что ситуация с приходом омикрон-штамма будет ухудшаться.

 

#коронавирус #вакцинация детей
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