В Татарстан детская вакцина от Covid-19 придет до конца января

Татарстан ждет поставку детской вакцины «Спутник M» в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в ДРКБ рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Началась поставка в регионы Российской Федерации детской вакцины против новой коронавирусной инфекции. По предварительной информации, в ближайшее время она поступит в республику Татарстан», – подчеркнул спикер.

Главный эпидемиолог отметил, что, по данным Минздрава России, вакцина придет в Татарстан до конца января.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что ситуация с приходом омикрон-штамма будет ухудшаться.