В Татарстане появится национальная тропа от Чувашии до Ульяновской области

В Татарстане начали разрабатывать концепцию национальной тропы. Проект расположится вдоль правого берега Волги, его длина составит 360 километров. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму рассказала руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Оксана Саргина.

«Мы дали старт самому амбициозному нашему проекту — национальная тропа Республики Татарстан. Разработана концепция создания тропы длиной 360 километров от границы Чувашии до Ульяновской области вдоль правого берега Волги», — отметила спикер.

Напомним, ранее глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил, что в Татарстане и близлежащих регионах России есть большой потенциал для создания туристического пешего маршрута.