Сергей Иванов: Видим в Татарстане большой потенциал для создания национальной тропы

В Татарстане и близлежащих регионах России есть большой потенциал для создания туристического пешего маршрута. В республике существует огромное количество интересных для посещения мест. Задача — объединить их таким глобальным проектом, как национальная тропа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Мы видим, как активно в мире сейчас создаются национальные тропы. Мы видим, что в Татарстане есть большой потенциал для ее (национальной тропы — прим. Т-и) создания. У нас очень интересная природа. Особенно отмечу, что вдоль таких транспортных артерий, как Волга и Кама, есть огромное количество исторических и культурных мест, объектов агротуризма и многого другого», — отметил представитель туристического ведомства.

По словам Иванова, на сегодняшний день всё большее значение для туристов имеют экологичность путешествия и сближение с природой, а национальная тропа — это один из самых экологичных видов туризма. Подобные проекты эффективно работают в Канаде, Испании, Израиле и многих других странах, привлекая огромное количество людей.

«На данный момент для создания национальной тропы в России не хватает системной работы с земельными участками. Но Татарстан сможет создать такой проект первым. Нужно не просто выбрать направление, но и работать с бизнесменами, владельцами земельных участков, частным сектором и многими другими», — добавила директор инициатив по развитию туризма, экологии и климата АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Захарова.

По ее словам, в Татарстане уже довольно детально проработан проект создания национальной тропы. Однако Сергей Иванов не стал раскрывать его подробности, лишь подчеркнув, что тема создания национальных троп станет одним из вопросов, которые будут рассмотрены на форуме «Ориентиры будущего». Он пройдет в Татарстане с 5 по 7 декабря.