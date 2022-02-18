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Ру Тат
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Экономика
18 февраля 2022  11:34

В Татарстане начали расти цены на зарубежные туры

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Туры за рубеж в Татарстане в январе подорожали на 3,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщила пресс-служба Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

В декабре цены почти на процент были дешевле, чем годом ранее.

К росту цен привело увеличение спроса на зарубежные поездки, так как на заграничных курортах стали смягчаться эпидемические ограничения. Также туры подорожали из-за ослабления рубля.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Татарстане в январе 2022 года ускорилась до 8,9% после 8,7% в декабре 2021 года. «На динамику цен в республике преимущественно повлияли снижение предложения овощей и фруктов, а также рост издержек производителей товаров и поставщиков услуг», – пояснили специалисты Нацбанка.

#инфляция #зарубежный отдых #цены
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