В Татарстане начали просыпаться змеи — жителей предупредили об опасности

В Татарстане начали просыпаться змеи — первые особи были замечены в Азнакаевском районе. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Специалисты отмечают, что в появлении змей нет ничего необычного — с приходом весны начинается активность многих животных, пресмыкающихся и других видов.

В то же время татарстанцам стоит быть внимательными, так как гадюки после выхода из спячки могут быть агрессивными, к тому же их яд сейчас наиболее токсичен. Происходит это из-за непрогретой почвы — змея испытывает страх, что не сможет скрыться от человека. В случае нападения пострадавшим нужно сразу же обратиться к врачу.

«Сейчас пресмыкающиеся малоактивны. Их активность начнет возрастать ближе к маю. Так как не всегда визуально возможно оценить ядовитая или неядовитая особь повстречалась, следует соблюдать простые правила безопасности: не приближаться и сохранять дистанцию не менее двух метров, не совершать резких движений», — добавили в комитете.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике проснулись суслики.