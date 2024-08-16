В Татарстане начали прививать взрослых от гриппа

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В Татарстан поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

В республику пришло более 300 тысяч доз. Медики напомнили, что вакцинация проводится бесплатно, но после осмотра врача.

«Осенью-зимой традиционно наблюдается рост заболеваемостью гриппом. А вакцинация – самый надежный способ защиты», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республику раньше обычного пришла вакцина против гриппа. Уже начали прививать детей, беременных женщин и медиков.