В Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа

В Татарстан раньше обычного пришла вакцина против гриппа, в республике начинают прививочную кампанию. Об этом в прямом эфире рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Обычно вакцина приходит в конце августа – начале сентября, сейчас только первая декада августа, а мы уже получили вакцину, она поставляется в лечебные учреждения», – отметил врач.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что детям в возрасте от шести до 18 месяцев следует ставить две прививки, всем остальным - одну.

В первую очередь прививать начнут группы людей, которые наиболее подвержены заражению – медицинские работники, беременные женщины и дети с шести месяцев до четвертого класса.

О наличии вакцины можно уточнить в поликлинике по месту жительства.