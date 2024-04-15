В Татарстане начали обучать педагогов, которые будут работать в кружках по БПЛА. Об этом «Татар-информу» сообщали в Минобрнауки республики.

«С 20 марта 2024 года в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" началось обучение 94 педагогических работников республики для обеспечения функционирования специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки», – рассказали в министерстве.

Напомним, национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС) стартовал в России в начале 2024-го. Он рассчитан до конца 2030 года.

Ранее стало известно, что для татарстанских школ закупят беспилотники и другое оборудование для обучения за 46 млн рублей.