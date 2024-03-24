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В Татарстане начали «чернить» снег для ускорения таяния
В питомниках Татарстана начались работы по «чернению снега». На посевные отделения разбрасывают золу — это позволит ускорить скорость снега и сохранить воду в почве, объясняет Минлесхоз республики.
Работы организованы по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Специалисты отмечают, что благодаря принятым мерам будет снижен риск поражения посадочных материалов различными заболеваниями, а также получения ими весенних солнечных ожогов. Обработка золой позволит уменьшить отражение солнечного света.
Так, в питомнике в квартале 96 Базарно-Матаковского участкового лесничество обработано 0,5 га территории, в Елабужском лесничестве — 1 га. Внесено 175 кг и 300 кг золы соответственно.
Накануне в Минсельхозе Татарстана заявили, что местами высота снежного покрова на полях достигает 70 см. Благодаря морозам по ночам таяние снега происходит постепенно.
Национальные проекты реализуются по указу Президента Владимира Путина.
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