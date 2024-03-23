Минсельхозпрод: Местами высота снежного покрова на полях составляет 70 см

Из-за низких температур в Татарстане не происходит резкого таяния снега. Местами высота покрова на полях достигает 70 см. С учетом погоды аграрии должны проявить высокую организованность при подготовке к весенним полевым работам, подчеркнул во время совещания в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

По данным министра, 65% озимых ушли на зимовку в хорошем либо удовлетворительном состоянии, однако еще 35% не получили необходимого роста и развития. Это 352 га и 198 га соответственно.

Ниже прошлогодних показателей оказалось накопление минеральных удобрений на гектар посевов: 61,8 кг д.в. против 63,8 кг. В ряде же районов уровень накоплений не достиг даже 40 кг действующего вещества на гектар.

Обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупяных в республике достигает 126%. В настоящее время специалисты завершают проверку их посевных качеств. Учитывая законтрактованные партии, РТ обеспечен сахарной свеклой на 98%, подсолнечником — на 73%, кукурузой — на 81%. 28% семян уже доставлены в хозяйства.

Кроме того, идет подготовка техники к полевым работам. Наибольший процент готовности отмечен по культиваторам и сеялкам — 99%, по тракторам — 97%, а по посевным комплексам — 91%.

Зяббаров отметил, что для подготовки техники проводится закупка необходмых деталей. По последним данным, запчасти приобретены на 2,8 млрд рублей, или 91% от необходимой суммы.

Итоговая проверка хозяйств на готовность к старту весенне-полевых работ будет проводиться в период с 1 по 12 апреля.