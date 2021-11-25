В Татарстане начал работу сервис по проверке блокировки льготных транспортных карт

В Татарстане начал работу сервис по проверке блокировки и разблокировки льготных транспортных карт. Он запущен на сайте social-card.ru, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Пассажирам старше 60 лет, оплачивающим проезд льготной транспортной картой, рекомендуется проверить информацию на сайте», – отметили в министерстве.

Необходимо ввести номер карты в специальном разделе сайта. Если ограничения отсутствуют, то появится сообщение, что карта активна.

В случае, если появится сообщение «карта заблокирована», а у пассажира имеется QR-код, то ему необходимо обратиться на горячую линию Минздрава Татарстана по телефону 8 (919) 693−05−43.

В Татарстане с 22 ноября приостановлено действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации, перенесенном Covid-19 или медотводе.