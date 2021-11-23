Минздрав РТ: Заблокированные по ошибке транспортные карты разблокируют в течение суток

Согласно постановлению Кабмина РТ льготные транспортные карты блокируются у жителей республики старше 60 лет, за исключением вакцинированных от коронавируса, переболевших им и имеющих противопоказания к вакцинации. При этом последние два случая необходимо подтверждать с помощью QR-кода переболевшего или о медотводе.

«Решение о допуске в транспорт принимается на основании наличия QR-кода. Существует три базы данных, которые формируют этот код: федеральный регистр вакцинированных, федеральный регистр перенесших заболевание, региональный регистр лиц с медицинским отводом. Оператор автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте передает в Минздрав Татарстана данные по гражданам старше 60 лет для их сверки по трем базам данных», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.

В связи с такой системой возможны технические проблемы: расхождения в написании персональных данных. Они требуют дополнительной проработки.

Заблокированные по ошибке транспортные карты разблокируют в течение 24 часов, как только в базу данных оператора поступит информация об исключении оснований для блокировки.

На базе Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Татарстана открыта горячая линия по вопросам получения QR-кодов – +79196930543.