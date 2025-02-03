Татарстан одним из первых регионов России внедрил операционную систему Astra Li

Татарстан стал одним из первых российских регионов внедрил операционную систему Astra Linux в госорганах. Этот шаг стал важным этапом в процессе цифровизации региона и реализации стратегии импортозамещения, сообщает Минцифры РТ.

«Минцифра РТ совместно с командой ICL Services успешно выполнили задачу по замене операционной системы Windows на отечественную Astra Linux на более чем 150 000 компьютерах государственных учреждений Татарстана. За короткий срок были переведены на новое программное обеспечение: 45 органов муниципального самоуправления, 18 министерств, 19 органов исполнительной власти и их подведомственные организации», – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что переход на отечественное ПО был приоритетной задачей в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Импортозамещение входит в круг задач блока информационной безопасности и телекоммуникации и связи Минцифры РТ. Ярким результатом проделанной работы стало получение первого места в конкурсе от Global CIO в номинации «Проект года 2024».

В текущем году предстоит завершить адаптацию информационных систем Татарстана к отечественным операционным системам, полностью перейти на российское офисное ПО в органах госвласти.

«Эти шаги позволят укрепить информационную безопасность Республики Татарстан, а также повысить эффективность использования цифровых ресурсов», – добавили в Минцифры РТ.