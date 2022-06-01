В Татарстане наблюдается проблема с тарифами за вывоз мусора

В Татарстане наблюдается проблема с начислением средств за вывоз твердых коммунальных отдохов (ТКО). Об этом заявил президент Союза рынков и торговых предприятий Татарстана Наиль Сулейманов.

«Нас беспокоят проблемы с начислением платы за вывоз ТКО. Я объездил восемь городов-миллионников. Нигде нет такой проблемы, как в Татарстане. Везде находят общий язык и мусор вывозят по факту. А у нас упрямо стоят с позицией „по нормативам/по площадям“», — сказал он.

По его словам, согласно нормативам, получается так, что «люди ушли, мусора нет, а платить надо».

«У нас сейчас ушло много предпринимателей. Торговые центры пустые. Раньше всегда говорили, что не площадь делает мусор, а человек», — отметил он.

О том, какие еще задачи стоят перед Минпромторгом РТ, читайте в материале «Татар-информа». Напомним, 30 мая депутата Государственного Совета РТ шестого созыва Олега Коробченко назначили исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана — министром промышленности и торговли РТ. Соответствующий указ подписал сегодня Президент республики Рустам Минниханов.