В Татарстане наблюдается незначительный рост цен на бензин и дизельное топливо

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В Татарстане за период с 18 по 25 ноября незначительно увеличились цены как на бензин, так и на дизельное топливо. Это следует из данных Татарстанстата.

В республике бензин АИ-92 стал дороже на одну копейку (0,03%), увеличившись в цене с 51,90 до 51,91 рубля за литр. C 11 по 18 ноября он подешевел на ту же самую одну копейку.

В свою очередь бензин АИ-95 подорожал на две копейки (0,03%), увеличившись в цене с 56,26 до 56,28 рубля за литр.

Бензин премиальных марок (АИ-98 и выше) подорожал на 9 копеек (0,13%), с 78,47 до 78,56 рубля за литр.

Дизельное топливо стало дороже на 7 копеек (0,10%), его цена увеличилась с 63,29 до 63,36 рубля за литр.