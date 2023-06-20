Правительство Татарстана передало бойцам «Алга» и «Тимер» боевые дроны

Один из помощников премьер-министра РТ передал военнослужащим батальонов «Тимер» и «Алга» боевые и разведывательные дроны.

«Встретимся с вами уже там, на месте. Ребятам привет, держитесь. Пользуйтесь нормально, победите! Берегите себя и близких, бейте врага!» – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Помимо дронов, Правительство РТ также передало дополнительные комплектующие к ним. Например, 3 ФПВ-шлема, которые помогают оператору дрона видеть все от первого лица.

«Он нужен для того, чтобы отслеживать куда летит дрон. Оператору с его помощью удается более точно управлять коптером, как будто мы сидим в кабинке этого маленького дрона. Когда управление идет через экран, концентрация пропадает, потому что отвлекает внешнее окружение», – рассказал эксперт по военным дронам Марат.