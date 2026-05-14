В Татарстане на выходных прекратятся осадки и установится 32-градусная жара

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане к выходным с сохранением в начале следующей недели благодаря периферии антициклона установится жаркая и в основном сухая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В пятницу, субботу и воскресенье, 15, 16 и 17 мая, существенные осадки прекратятся. Только ночью и утром 16-го числа из-за близости фронтального раздела местами по республике пройдут небольшие дожди.

В ночные часы температура воздуха будет составлять от 11 до 17 градусов тепла, а в дневные – от 25 до 30 градусов. Семнадцатого числа столбики термометров и вовсе поднимутся до +32.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник на следующей неделе, 18 и 19 мая, погодные условия в регионе не изменятся. Осадки останутся маловероятны, а воздух в светлое время суток будет прогреваться до +27, +32 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в середине мая аномальное тепло вернется в Татарстан.