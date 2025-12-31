В Татарстане на Волжской тропе дали старт зимней серии маршрутов

На Волжской тропе прошел поход-ретрит – первое мероприятие в рамках «Зимнего сезона на Волжской тропе». Проект стал победителем народного конкурса фестиваля «Курше» и реализуется при поддержке Раиса Республики Татарстан в рамках республиканской программы «Зима в Татарстане».

Формат события объединил зимний поход по Волжской тропе протяженностью около 10 километров и оздоровительную практику. Участники прошли маршрут от поселка Кзыл Байрак до глэмпинга «Вместе» в деревне Лабышка. Поход проходил в сопровождении Тимура Циунчука – краеведа и путешественника, автора идеи Волжской тропы.

Участники шли по заснеженной тропе, останавливались на смотровых точках, знакомились с природными особенностями зимнего ландшафта и историей местности. Завершением маршрута стала оздоровительная практика, направленная на умение находиться в настоящем моменте.

«Зимний ретрит» открыл серию тематических походов зимнего сезона на Волжской тропе. Впереди – еще несколько форматов, которые позволят по-новому открыть маршрут в холодное время года: познавательные, спортивные и квест-походы.

«За два дня до Нового года вся городская суета осталась где-то там. Мы шли по абсолютно чистой снежной тропе, местами даже приходилось прокладывать путь самим – тропить. Было удивительное сочетание погоды, характерной для январских морозов: голубое небо, деревья в снегу, хрустящий снег, кристальная свежесть воздуха, но при этом солнце грело как в марте. Все это стало очень символичным завершением года и переходом во что-то чистое и светлое», – рассказала участница похода Вера Богданова.

В рамках проекта на Волжской тропе пройдет еще три тематических похода, среди которых: «С чего начинается Волжская тропа»; «Спортивная зима на Волжской тропе»; «Познавательный квест по Маршруту Лисы».

Все мероприятия бесплатные. Даты и время проведения будут анонсированы дополнительно в соцсетях организаторов и Волжской тропы.

Волжская тропа Республики Татарстан – это пешеходный маршрут по правому берегу Волги протяженностью 350 километров. Он запущен 30 марта 2023 года и представляет собой новый подход к созданию протяженной пешеходной туристической тропы. Маршрут формирует единое пространство человека, природы, истории и культуры и стремится на практике реализовать принципы устойчивого развития.