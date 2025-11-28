В Татарстане на витрине имущества размещено более 340 неиспользуемых объектов

В Татарстане продолжается работа по выявлению неиспользуемых объектов недвижимости для их дальнейшего эффективного использования. На витрине имущества размещен 341 неиспользуемый объект, из которых 55 находятся в республиканской собственности, а 286 – в муниципальной, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

«Вовлечение неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот – важная задача для повышения эффективности управления государственной и муниципальной собственностью. Каждый объект, который сегодня простаивает, может завтра стать точкой роста для бизнеса и источником поступлений в бюджет», – заявил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев.

В ведомстве отметили, что ГБУ «РИК» активно развивает работу с витриной имущества. Контакты с потенциально заинтересованными лицами устанавливаются в индивидуальном порядке. По каждому запрашиваемому объекту предоставляется полная информация, оперативно даются ответы на все возникающие вопросы.

Через платформу уже поступило 60 обращений. Аукционы прошли по десяти объектам, четыре из них завершились успешно.

Каждый год Минземимущество РТ проводит мероприятия по актуализации информации о неиспользуемом имуществе. Необходимые данные предоставляются муниципальными районами и исполнительными органами государственной власти республики.

Неиспользуемые объекты недвижимости в соответствии с федеральным законодательством выставляются на торги для продажи или передачи в аренду. Информация о торгах публикуется на федеральной платформе ГИС ТОРГИ. Сейчас проводится актуализация данных за 2025 год.