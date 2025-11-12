В Татарстане бизнесу на льготных условиях доступно более 880 объектов недвижимости

Предпринимателям Татарстана доступна программа имущественной поддержки, благодаря которой они в течение двух лет могут арендовать государственную и муниципальную недвижимость бесплатно. Свободными в республике на данный момент остаются 887 объектов, включая 789 муниципальных, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Всего в сводном реестре республиканского и муниципального имущества Татарстана, предназначенного для малого и среднего предпринимательства, содержится 1192 объекта. Это здания, помещения, сооружения, движимое имущество и земельные участки.

Уже сданы предпринимателям 305 объектов недвижимости. Доступные объекты имеются в каждом районе республики, отметили в профильном ведомстве.

Бизнесмены могут подбирать свободные площадки не только на сайтах муниципалитетов, Министерства экономики РТ и Корпорации МСП, но и на популярных агрегаторах по размещению объявлений.

Первые два года плата за аренду не взимается. С третьего года она составит 25% от размера платы, установленной по результатам оценки рыночной стоимости аренды имущества, а затем будет возрастать на 25% ежегодно – до 100%.

Средства, затраченные на ремонт, будут снижать стоимость муниципального имущества в случае его приватизации в рамках Федерального закона №159-ФЗ. После двух лет аренды недвижимости, если она находится в перечне имущества пять лет, объект может быть приобретен без торгов. При этом возможна рассрочка на срок до восьми лет.

Министерство экономики Татарстана совместно с подведомственными институтами развития предоставляет комплексную поддержку и сопровождение бизнеса, реализующего проекты в арендуемых помещениях, – в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В частности, речь идет о таких мерах поддержки, как лизинг высокотехнологичного оборудования, коммерческого автотранспорта, спецтехники российского производства и финансовая поддержка.

Кроме того, доступно комплексное сопровождение инвестиционных проектов – от составления бизнес-планов, маркетингового продвижения, брендирования, позиционирования и проведения сертификации до перевооружения производства, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности и другие многопрофильные услуги на этапах подготовки, запуска и реализации инициативы.