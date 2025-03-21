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Общество 21 марта 2025 18:36

На следующей неделе в Татарстане начнет работу горячая линия по профилактике туберкулеза

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Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан организует с 24 марта по 28 марта 2025 года работу горячей линии, посвященной вопросам профилактики туберкулеза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обратиться за консультациями можно будет по номерам телефонов: 8 (843) 238-53-68 и 8 (843) 238-53-48 ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.

Кроме того, в рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Казани и Набережных Челнах будут работать мобильные передвижные флюорографические аппараты.

Жители Казани смогут сделать флюорографию 25 марта с 9:00 до 14:00 в ТРЦ «Тандем», а также 26 марта с 10:00 до 15:00 в ТЦ «Мега Казань».

В Набережных Челнах процедура пройдет 31 марта с 10:00 до 14:00 в ТЦ «Омега».

Для прохождения обследования необходимы паспорт и СНИЛС.

#туберкулез #Роспотребнадзор по РТ
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