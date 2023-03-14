В Татарстане на треть выросло производство бензина

Нефтяные компании Татарстана в январе этого года увеличили добычу нефти на 2,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го – до 3,1 млн тонн, согласно данным Татарстанстата.

При этом переработка нефти в январе этого года снизилась на 4,5% по сравнению с прошлогодними показателями и составила 2 млн тонн. Однако производство бензина выросло на треть – до 285 тыс. тонн, а показатели выпуска дизельного топлива сохранились на прежнем уровне – свыше 1 млн тонн.

Кроме того, за январь было добыто 80 млн куб. метров попутного нефтяного газа, что на 5,2% больше, чем годом ранее.

Подробнее в материале «Минус в энергетике, плюс в нефтедобыче: промышленность Татарстана выдала 100% в январе».