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Экономика 13 февраля 2025 16:22

В Татарстане на треть выросло число банкротов

Количество заявлений о признании гражданина банкротом в Татарстане за 2024 год выросло почти на треть (на 30%) по сравнению с предшествующим 2023-м – до 12,6 тыс. Об этом сообщил председатель Арбитражного суда РТ Виталий Гильмутдинов на совещании по итогам прошедшего года.

При этом за прошлый год суд рассмотрел более 8,6 тыс. дел о банкротстве – это на 5% больше, чем в 2023 году.

В то же время количество заявлений о банкротстве юридических лиц снизилось на 27% – поступило 934 таких заявления. Число рассмотренных дел осталось на уровне 2023 года – 846.

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#Арбитражный суд РТ #Татарстан #банкротство
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