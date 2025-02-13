Минниханов: Разрешение налоговых споров пополняет бюджет и укрепляет правовую культуру

Особое место в работе судебных органов занимают налоговые споры и процессы взыскания налогов. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании Арбитражного суда РТ, посвященном итогам 2024 года.

«Справедливое разрешение этих дел способствует не только пополнению бюджетов, но и укреплению правовой культуры в обществе», – заметил Минниханов.

Он отметил, что в республике второй год наблюдается тенденция к сокращению задолженности по налогам. Кроме того, более чем в два раза уменьшилось и количество рассмотренных дел, связанных с применением налогового законодательства. Также снизилось число оспариваемых решений налоговых органов.

Раис Татарстана также призвал внимательно относиться к участникам специальной военной операции, которые также могут быть вовлечены в арбитражные процессы, и применять все предусмотренные законодательством меры в отношении лиц с таким статусом.

«Оказание поддержки участникам СВО и их семьям – приоритет в нашей работе. Это приобретает особое значение в рамках объявленного в нашей стране и республике Года защитника Отечества», – резюмировал Минниханов.