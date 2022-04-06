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Ру Тат
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Экология
6 апреля 2022  22:36
Наталья Рыбакова

В Татарстане на территории заказника «Волжские просторы» задержан браконьер с сетями

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За ловлю рыбы сетью на Волге жителю Татарстана грозит уголовная ответственность. Браконьера задержала полиция, передает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. 

«В ходе совместного рейда сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам и линейного управления МВД РФ по РТ на территории государственного природного заказника «Волжские просторы» в акватории реки Волга задержан мужчина. Он занимался рыбной ловлей запрещенными орудиями лова», — сказано в сообщении.

Теперь правоохранители готовятся возбудить уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на территорию государственного природного заказника «Кичке-Тан» в Татарстане прилетели лебеди-шипуны.

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