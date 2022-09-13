В Татарстане на территории «Волжских просторов» задержан браконьер на лодке

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выявили и пресекли незаконный вылов водных биологических ресурсов на территории заказника «Волжские просторы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе рейда на территории государственного природного заказника „Волжские просторы“ в 2 километрах от поселка Васильево задержан гражданин, который осуществлял незаконный вылов водных биологических ресурсов с моторной лодки „Казанка“», — сказано в сообщении.

На место происшествия были вызваны сотрудники Линейного управления МВД России на транспорте. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в заказнике «Устье реки Меши» в Татарстане задержан браконьер с сетями и лодкой.