Общество 16 ноября 2025 23:56

В Татарстане на сельхозярмарках реализовали продукции почти на 800 млн рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За восемь недель работы сельскохозяйственных ярмарок этой осенью в Татарстане реализовано продукции на 792,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В частности, татарстанцы приобрели на сельхозярмарках 5704,5 тонны овощей, включая 3562,3 тонны картофеля, 180,9 тонны разливного молока и 577,8 тонны сахара.

Кроме того, жители республики купили на ярмарках 1 млн 209,3 тыс. штук куриных яиц и 646,6 тонны мяса, в том числе 381,5 тонны говядины.

Продукты напрямую от производителей по доступным ценам можно будет приобрести на сельхозярмарках до 28 декабря, напомнили в профильном ведомстве.

«Ярмарки имеют высокое социальное значение и являются одним из самых востребованных форматов сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной республиканскими производителями, способствуя развитию сельского хозяйства и улучшению продовольственной безопасности региона, что соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», – отмечали ранее в Минсельхозпроде РТ.

