В Татарстане 13 сентября начнут работу сельхозярмарки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 13 сентября возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки. Для их проведения будет организовано 14 площадок в Казани, по две – в Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске, одна – в поселке Камские Поляны Нижнекамского района, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Ярмарки направлены на поддержку сбыта фермерской продукции и организацию ее продажи напрямую потребителю. Это позволяет производителям работать без посредников и в необходимых объемах обеспечивать население продукцией высокого качества в поддержку национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», – говорится в сообщении.

В Казани ярмарочные площадки будут работать по адресам: ул. Аграрная, 2: ул. Липатова, 7; пр. Ямашева, 71а; ул. Ленинградская, 27; ул. Батыршина, 20; ул. Краснококшайская, 150/2; пр. Победы, 46в; ул. Фучика, 64, ул. Лаврентьева, 10; ул. Дементьева, 7; ул. Революционная, 12; пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан; пересечение улиц Беломорская и Гудованцева.

Кроме того, впервые ярмарка пройдет на территории жилого массива «Салават Купере – 2» по адресу: ул. Авзаловой, 15.

В Набережных Челнах площадки откроются на набережной Габдуллы Тукая, 16 и на проспекте Чулман на территории ипподрома.

В Зеленодольском районе ярмарки пройдут в поселке Осиново по ул. Садовая, 9 и в технополисе «Новая Typa».

В Нижнекамске торговые площадки будут организованы по ул. Бызова, 2а и по ул. Проспект строителей, 2б, в Камских Полянах – на территории парковки ледового дворца «Олимпия».

Горожане по доступной цене смогут купить фермерскую продукцию: мясо птицы, яйца, говядину, свинину, картофель, овощи, молоко и молочные продукты, сахар, подсолнечное масло, муку, кондитерские изделия.

Работа ярмарок продлится до 28 декабря.