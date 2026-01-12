news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 января 2026 11:59

В Татарстане на региональных дорогах убирают снег 340 машин

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане на региональных дорогах убирают снег 340 машин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас в Татарстане на автомобильных дорогах регионального значения работают 340 единиц снегоуборочной техники, тогда как ночью снег на них убирали 215 машин. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

За сутки израсходовано 3090 тонн песко-соляной смеси и 34 тонны соли.

На объектах авиации, водного, железнодорожного транспорта, на мостах через реки происшествий нет, отметили в профильном ведомстве.

Вместе с тем в министерстве просят водителей быть внимательными из-за гололедицы на дорогах.

При возникновении нештатных ситуаций на региональных трассах в ведомстве просят обращаться звонить на телефон своей круглосуточной оперативной службы: 8 (843) 291-91-91.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, сегодня в Татарстане прогнозируется снег, местами сильный. В отдельных районах возможны метели. Помимо гололедицы, днем на дорогах могут образоваться снежные заносы.

читайте также
Снег, метель и гололедица ожидаются в Татарстане 12 января
Снег, метель и гололедица ожидаются в Татарстане 12 января
В новогодние каникулы с улиц Казани вывезли более 200 тыс. тонн снега
В новогодние каникулы с улиц Казани вывезли более 200 тыс. тонн снега
На М-12 «Восток» из-за ДТП ограничено движение в сторону Казани
#уборка снега #региональные дороги
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

11 января 2026
Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства

Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства

11 января 2026